Жертвами службы доставки «Ёбидоёби» в Екатеринбурге стали 22 человека

Количество заболевших сальмонеллезом после употребления роллов из службы доставки «Ёбидоёби» увеличилось до 22 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Кафе японской кухни, где отравились люди, со вчерашнего дня закрыто. Санврачи нашли многочисленные нарушения на кухне заведения, материалы проверки переданы в суд. Рассмотрение административного дела о приостановлении деятельности службы доставки назначено на 9 июня.

В Роспотребнадзоре напомнили, что блюда нетрадиционной кухни в силу особенностей приготовления всегда потенциально опасны, особенно летом. Санврачи советуют читать отзывы в интернете перед заказом суши и роллов, не хранить готовую продукцию дольше срока, указанного на маркировке и не посещать заведения общепита с сомнительной репутацией.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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