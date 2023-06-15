Отравившимся роллами «Ёбидоёби» помогут вернуть деньги за понесенный ущерб

Клиентам доставки «Ёбидоёби», которые заболели сальмонеллезом, помогут возместить материальный и моральный ущерб. Документы от пострадавших собирают специалисты Южного Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора.

«Специалисты готовы помочь в подготовке необходимых документов для предъявления претензий. В качестве доказательства пострадавшие могут предъявить медицинские документы, документы об оплате заказа, документы, свидетельствующие о частичной потере дохода, расходы на лечение и прочие относящиеся к ситуации подтвержденные имущественные потери. Кроме того, потребители могут оценить причиненный моральный вред и тоже представить его к компенсации», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Документы можно принести по адресу в Екатеринбурге: ул. 8 Марта, 177а. Телефон профильного специалиста: 8(343)210-48-47.

Напомним, в начале июня 32 человека заболели сальмонеллезом после заказа роллов в службе «Ёбидоёби». В ходе проведения эпидрасследования на объекте были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбудитель – сальмонелла – выявлен в пробах пищевой продукции в ходе проведения лабораторных исследований. Точку общепита 9 июня закрыли на три месяца.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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