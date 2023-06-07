Бастрыкин поручил разобраться в массовом отравлении клиентов доставки «Ёбидоёби»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам массового заболевания клиентов доставки роллов «Ёбидоёби».

По данному факту СУ СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и призванных дать ситуации объективную правовую оценку.

Как ранее писал «Новый День», количество заболевших сальмонеллезом после употребления роллов из службы доставки «Ёбидоёби» увеличилось до 22. Кафе японской кухни, где отравились люди, со вчерашнего дня закрыто. Санврачи нашли многочисленные нарушения на кухне заведения, материалы проверки переданы в суд. Рассмотрение административного дела о приостановлении деятельности службы доставки назначено на 9 июня.

В Роспотребнадзоре напомнили, что блюда нетрадиционной кухни в силу особенностей приготовления всегда потенциально опасны, особенно летом. Санврачи советуют читать отзывы в интернете перед заказом суши и роллов, не хранить готовую продукцию дольше срока, указанного на маркировке и не посещать заведения общепита с сомнительной репутацией.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/797329.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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