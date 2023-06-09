«Ёбидоёби», отравившую три десятка екатеринбуржцев, закрыли на 90 суток

Доставку «Ёбидоёби», по чьей вине 32 екатеринбуржца получили сальмонеллез, по решению суда закрыли. Она не сможет работать три месяца.

Напомним, случай групповой заболеваемости сальмонеллезом произошёл среди клиентов доставки блюд японской кухни «Ёбидоёби» в Екатеринбурге (пункт доставки расположен на ул. Щербакова, 20; владелец – ИП Конькова И.В., г. Красноярск) в начале апреля. Всего пострадало 32 человека, уточняет пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ходе проведения эпидрасследования Южным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора на объекте были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбудитель – сальмонелла – выявлен в пробах пищевой продукции в ходе проведения лабораторных исследований.

В адрес ИП Коньковой И.В. выданы предписания. Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на 3 месяца.

Екатеринбург, Елена Васильева

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