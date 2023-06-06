Свердловские срочники попали под обстрел в Белгородской области – есть погибшие и раненые

Три срочника из Свердловской области погибли и семь ранены в результате обстрела в Белгородской области. Об этом сообщает близкий к губернатору Свердловской области телеграм-канал «Не для протокола». «Произошла трагедия – трое свердловских срочников из 43-й железнодорожной бригады и 228-го полка погибли во время обстрела в Белгородской области, еще семь человек ранены, двое в тяжелом состоянии. Солдаты восстанавливали разрушенный мост недалеко от зоны боевых действий», говорится в сообщении.

Этот же канал сообщает, что по поручению Евгения Куйвашева всем семьям погибших солдат будет оказана любая помощь, в том числе с похоронами. Раненые срочники будут вывезены домой. Каждая ситуация будет решаться индивидуально в зависимости от тяжести ранения.

«Также по поручению губернатора, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала обращение на имя начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с просьбой вернуть к месту дислокации частей всех свердловских срочников, оказавшихся в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях», – сообщает «Не для протокола».

Екатеринбург, Елена Васильева

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