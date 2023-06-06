Управляемый снаряд попал в автобус со срочниками – одмудсмен о трагедии в Белгородской области

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала подробности трагического инцидента с уральскими срочниками. «Сегодня много вопросов поступило по поводу гибели солдат- срочников в Белгородской области. Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые», – написала Татьяна Мерзлякова на своей странице во ВКонтакте.

По словам омбудсмена, срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область. «Среди погибших Кирилл Максаков – наш земляк из Краснотурьинска.

Конечно, это вызвало тревогу, как получилось, что ребята оказались под обстрелом. Конечно, Белгородская область – это не территория военных действий, тем не менее сейчас там гибнет мирное население и вместе с ним пострадали неподготовленные к боевым действиям солдаты срочной службы.

После консультаций мною было принято решение обратиться к Первому заместителю министра обороны Валерию Васильевичу Герасимову с просьбой перевести ребят, военнослужащих срочной службы из Белгородской области, в первую очередь всех попавших под обстрел», – сообщила г-жа Мерзлякова. Письмо Герасимову было отправлено сегодня Фельдегерской почтой.

«Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев дал поручение достойно проводить солдата-срочника в последний путь. Военный комиссар области Юрий Викторович Аксёнов подтвердил , что военнослужащих срочной службы проводят в последний путь достойно.

Кроме того, губернатор дал поручение министру здравоохранения Свердловской области связаться с Белгородской больницей , где находятся раненые из нашего полка и, по возможности, перевести их к нам. Все мы надеемся, что это последний трагический случай с ребятами-срочниками и из него будут сделаны выводы», – добавила Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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