В Каменске-Уральском при пожаре в сауне погибли две женщины

В Каменске-Уральском сегодня утром сгорел банный комплекс. Во время тушения обнаружены тела двух человек. Установлено, что это две женщины – 21 года и 36 лет. Обе работали в местном магазине, а в сауну пришли отдохнуть.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании на территории банного комплекса в Каменске-Уральском поступило сегодня утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит внутренняя обшивка бани на площади 10 квадратных метров. Пожар потушили в течение 26 минут.

«Личности двух погибших молодых женщин сотрудники полиции территориального ОВД установили оперативно. Ими оказались местные жительницы, одну зовут Ирина, 2002 г.р., а вторую Дарья, 1987 г.р. Обе они работали продавцами в одном из магазинов известной торговой сети. Их тела были обнаружены в нижнем белье в сауне, а точнее говоря, на выходе из нее. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило. По одной из отрабатываемых версий, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания нагревательного элемента банного комплекса. Впрочем, представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают и другие варианты», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственным отделом по Каменску-Уральскому СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребован характеризующий материал в отношении погибших. Для определения точных причин возгорания и смерти граждан будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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