После гибели двух женщин в сауне в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело (ФОТО)

После пожара в сауне, во время которого погибли две жительницы Каменска-Уральского, было возбуждено уголовное дело. «Во время нахождения женщин в указанном заведении, по предварительным данным, из-за аварийной работы электросети в сауне возникло возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением. В результате обе женщины погибли, по имеющимся сведениям, от отравления продуктами горения. По факту случившегося следственным отделом по г.Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц)», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 7 часов утра в Каменске-Уральском сгорел банный комплекс. Во время тушения были обнаружены тела двух женщин – 21 года и 36 лет. Обе работали в местном магазине, а в сауну пришли отдохнуть. «Личности двух погибших молодых женщин сотрудники полиции территориального ОВД установили оперативно. Ими оказались местные жительницы, одну зовут Ирина, 2002 г.р., а вторую Дарья, 1987 г.р. Обе они работали продавцами в одном из магазинов известной торговой сети. Их тела были обнаружены в нижнем белье в сауне, а точнее говоря, на выходе из нее. Вероятно, они, надышавшись едким дымом, пытались добраться до запасного выхода, но сил выбраться, скорее всего, уже не хватило», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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