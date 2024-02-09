Владельцу сауны в Каменске-Уральском грозит до 10 лет за пожар, в котором погибли две женщины

40-летнему владельцу сауны в Каменске-Уральском, где в пожаре погибли две женщины, грозит до 10 лет лишения свободы. Оказалось, что помещения были отремонтированы с серьезными нарушениями. Уголовное дело и обвинительное заключение переданы в суд.

Как писал «Новый День», 7 июня 2023 года в 7 часов утра в Каменске-Уральском сгорел банный комплекс. В пожаре погибли две женщины – 21 года и 36 лет. Обе работали в местном магазине, а в сауну пришли отдохнуть. Их тела обнаружили в нижнем белье на выходе из здания. Женщины пытались выбраться, но надышались угарным газом.

Оказалось, что спастись шансов было мало, поскольку сауну оборудовали с огромным количеством нарушений. Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, 40-летний мужчина в 2020-2023 году провел реконструкцию нежилого дома, сделав там банный комплекс. Но ремонт и перепланировка помещений проводились без учета правил пожарной безопасности. Так, в нарушение действующего законодательства и существующих нормативов, отделку путей эвакуации выполнили горючими материалами, помещения раздевалок не были оборудованы противодымными пожарными извещателями, сауна не имела автоматической пожарной сигнализации и огнетушителей, в комнате отдыха возле основного и запасного выходов хранились горючие материалы, электрокаменка в сауне находилась на расстоянии менее 20 сантиметров от обшивки стен парильной и так далее. По данным следствия, пожар произошел из-за самовозгорания горючих материалов в помещении парной, как раз в районе расположения электрической печи.

Владелец сауны обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». За совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube