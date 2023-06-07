Силовики проводят учения в зданиях областного правительства и заксобрания

В центре Екатеринбурга сегодня утром сотрудники правоохранительных органов оцепили здания областного правительства и заксобрания. Силовики были в полном обмундировании.

Как пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, происходящее связано с учениями. «Правительство области совместно с сотрудниками органов внутренних дел и другими взаимодействующими ведомствами проводят плановую тренировку с муниципальными образованиями по действиям в случае осложнения оперативной обстановки на обслуживаемой территории. Это могут быть различные природные катаклизмы, в том числе потопы, пожары, криминальные проявления различного рода и так далее. Об итогах учений говорить пока преждевременно, так как они находятся в самом разгаре. Их итоги будут тщательно проанализированы с целью устранения возможных проблемных моментов и повышения качества работы всех задействованных структур при оказании помощи населению в случае реальной чрезвычайной ситуации», – прокомментировал Горелых.

В свердловском заксобрании агентству уточнили, что учения полицейских никак не повлияли на работу депутатов и сотрудников парламента. Напомним, накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план на случай террористической угрозы на территории города.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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