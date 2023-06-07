Главные фестивали июня, которые не стоит пропускать: джаз, рок, классика и театр

До конца июня в Екатеринбурге пройдет много фестивалей, в основном музыкальных. На разных площадках выступят сотни исполнителей в разных стилях. «Новый День» сделал для вас подборку главных мероприятий, которые точно не стоит пропускать.

«Денис Мацуев представляет»

Уже завтра, 8 июня, в Свердловской филармонии начнется традиционный для Екатеринбурга фестиваль «Денис Мацуев представляет». Он будет идти три дня, до 10 июня. Вас ждет классика и джаз, как их чувствует Денис Мацуев, известные исполнители и молодые звезды, эксперименты с оркестром, в ансамбле с друзьями и соло за роялем. Всего будет три концерта: открытие фестиваля, «Биты Дениса Мацуева», «Денис Мацуев. Друзья и джаз». На некоторые билеты еще есть. Цена – от 4000 рублей.

Рок-фестиваль «Кардиограмма» на стадионе

В выходные, 10 и 11 июня, на «Екатеринбург-Арене» пройдет масштабный рок-фестиваль. Хедлайнерами станут Кипелов, Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, группа «Чиж», Вадим Самойлов, Uma2rman, «Сурганова и оркестр», «Ундервуд». Выступят и другие известные рокеры страны. На стадионе соберутся десятки тысяч любителей рок-музыки. Концерты будут идти до ночи. Билеты – от 2500 рублей на трибуны, от 4500 – на танцпол, от 6500 – в фан-зону.

9 часов джаза – на фестивале EverJazz

17 июня на базе «Иволга» пройдет уже десятый семейный оупенэйр клуба EverJazz. Гостей ждут три сцены, 150 музыкантов и 9 часов живой музыки. В афише – Вадим Эйленкриг, Артем Манукян, Yarub & FIKRA Project (Иордания, Армения), Пино Санна (Италия), «Другой оркестр» и многие, многие другие.

Кроме музыки, на базе отдыха будут и другие развлечения. Танцевальные и познавательные мастер-классы, дегустации и конкурсы. Будет работать фудкорт. Билет в этом году стоит от 3200 рублей.

30 спектаклей – на «Коляда plays»

С 20 по 30 июня на семи театральных площадках Екатеринбурга покажут тридцать спектаклей, поставленных по пьесам современных драматургов. В афише «Коляда plays» – «Песочница с вайфаем», «Горбатая», «Озорник», «Тварь», «Бог ездит на велосипеде». Свои постановки привезут театры из разных городов Свердловской области, а также из других регионов России и из Казахстана. Цена на билеты – от 500 рублей.

Ural Music Night

23 июня в Екатеринбурге пройдет самый крупный музыкальный фестиваль – Ural Music Night. В разных уголках города разместятся почти 140 площадок, на которых совершенно бесплатно дадут концерты тысячи исполнителей. Рок и хип-хоп, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры: все в эту ночь на Ural Music Night. В этом году в Екатеринбурге ждут Kickin' Jass Orchestra, Iowa, Billy's Band, «Моя Мишель» и других. На рассвете «Луч солнца золотого» исполнит Валерий Сюткин с оркестром B-A-C-H.

120 концертов за три дня: «Безумные дни»

Завершится июнь фестивльным марафоном «Безумные дни». С 30 июня по 2 июля на десяти площадках Екатеринбурга состоится 120 концертов, на которых выступят сотни исполнителей со всей России и стран ближнего зарубежья. Темой станет «Ода ночи». Ночь – это признания в любви, сказки Шехерезады, поиск сокровищ, танцы от заката до рассвета. И все это можно будет найти в программе фестиваля. Выступят симфонические оркестры, симфонический хор, камерные ансамбли, этно- и кроссовер-группы. Концерты продлятся от 40 минут до полутора часов. Цена билетов – 200 рублей. На многие мероприятия билетов уже нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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