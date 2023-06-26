Для фестиваля «Безумные дни» начали монтировать сцены, всего ждут 40 тысяч зрителей

В ближайшую пятницу, 30 июня, в Екатеринбурге начнется фестиваль «Безумные дни». Рабочие уже начали монтировать сцену в саду Вайнера, где будут проходить самые масштабные вечерние концерты и гала-концерт на закрытии. Билетов на фестиваль почти не осталось.

«Концертный зал под открытым небом в саду Вайнера примет 8 тысяч слушателей за три дня. А на все площадки фестиваля ждем более 40 тысяч гостей. Из 116 концертов в Екатеринбурге билеты остались только на 13», – рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

Всего площадок будет девять. Зрителей ждут в самой филармонии, зале Маклецкого, ТЮЗе, Доме музыки, Камерном театре и так далее. Концерты будут идти три дня подряд. Каждый – не дольше полутора часов, а цена билетов – 200 рублей. Среди исполнителей, которые приедут в Екатеринбург, – ансамбли, играющие музыку этно, и артисты, которые владеют редкими инструментами, в том числе историческими.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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