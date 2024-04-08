На Березовского уже не попасть: билеты на многие концерты «Безумных дней» закончились за пару часов

Сегодня открылись продажи билетов на концерты фестиваля «Безумные дни», который пройдет в Екатеринбурге в июне. За пару часов любители музыки разобрали все места на выступлениях известных исполнителей.

Так, уже не попасть на концерт в честь открытия «Безумных дней», на котором сыграет пианист Борис Березовский. Нет ни одного билета и на другие его концерты в рамках фестиваля. Закончились места на выступления камерного ансамбля «Солисты Москвы», «Мясковский-квартет», не попасть на программу «Вивальди. Времена года» в исполнении Московского камерного оркестра Musica Viva. А на закрытие фестиваля осталось буквально 10 мест.

«Это обычная практика, что билеты на таких музыкантов раскупают в первые часы. Потому что цена билета на фестиваль – 300 рублей. И это уникальная возможность послушать исполнителей такого уровня, как Борис Березовский, за небольшие деньги, – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе «Безумных дней». – На данный момент продано около 25% всех билетов».

Фестиваль «Безумные дни» пройдет в Екатеринбурге с 27 по 30 июня. В течение четырех дней с утра до ночи на девяти площадках выступят более 6 тысяч артистов. Всего запланировано 120 концертов, попасть на которые можно по единой цене – 300 рублей (за исключением открытия и закрытия фестиваля, где вход 500 рублей). Тема фестиваля в этом году «Реки музыки»: из чего выросла классическая музыка, как она развивалась и какой она пришла в XXI век.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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