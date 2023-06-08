Драйв, ритмичные танцы и зарядка на свежем воздухе – в Екатеринбурге артисты ансамбля барабанщиков проанонсировали «Безумные дни» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в саду Вайнера в центре Екатеринбурга бесплатно выступили артисты ансамбля барабанщиков «Чувство ритма». Музыканты провели мини-концерт для детей и их родителей, назвав это открытой «ударной зарядкой».
Само мероприятие – это «затравка» перед фестивалем классической музыки «Безумные дни». В саду Вайнера будет развернута большая сцена, а также состоится завершающий гала-концерт. «Безумные дни» пройдут с 30 июня по 2 июля. В нем поучаствуют более 600 музыкантов и порядка 40 тысяч слушателей. 120 концертов пройдут в 9 залах Екатеринбурга и Первоуральска, а также под открытым небом в саду Вайнера.
Шоу-зарядка под барабаны
Екатеринбург, Владислав Тринько
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