Ученый рассказал, от каких деревьев нужно срочно избавляться: «Бороться как с борщевиком»

Доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин рассказал, от каких деревьев нужно избавляться в городах. В первую очередь, это клен ясенелистный, он также известен как американский. Это дерево многие знают по семенам-вертолетикам.

«Неприхотливое растение, с ним так же, как с борщевиком Сосновского, надо бороться. Это вид-вселенец, который разрушает местные экосистемы. Из-за своей живучести является одним из самых агрессивных древесных сорняков», – сказал биолог.

Проще говоря, ясенелистный клен губит деревья и кустарники, рядом с которыми растет, при этом сам не является эффективным очистителем воздуха, в отличие, например, от тополей, берез, лип. Более того, по некоторым исследованиям, американский клен окисляет до более ядовитых выхлопные газы. Его пыльца – сильный аллерген, как, например, пыльца березы. Кроме того, из-за американского клена растет популяция американских же белых бабочек, гусеницы которых питаются его листьями, а после перекидываются на соседние, менее способные к регенерации деревья.

При этом избавиться от ясенелистного клена крайне сложно – даже срубленный под корень, он пускает до двух десятков новых побегов, которые за год вырастают до 1,5 метра. Выкорчевывать клен трудно из-за особенностей корневой системы. И, по сути, самый действенный инструмент борьбы с ним – использование химических гербицидов, которые при этом токсичны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»