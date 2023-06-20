В Зеленстрое рассказали, чем заменяют тополя и вредные клены

Самые распространенные на улицах Екатеринбурга деревья – это бальзамический тополь, мелколистная липа, ясенелистный клен, ягодная яблоня и пенсильванский ясень. Примерно четверть всей зелени – это тополя, но их постепенно заменяют другими видами, потому что они довольно хрупкие и от них много пуха, сообщили «Новому Дню» в МБУ «Зеленстрой».

Впрочем, у тополей все же больше достоинств. «Они имеют раскидистую форму кроны с большой фитомассой, что способствует максимальному поглощению пыли и вредных выбросов, а также позволяет наилучшим образом выполнять функцию шумозащиты. Кроме того, тополь неприхотлив, легко переносит загрязнение воздуха, производит чуть ли не рекордное количество кислорода. Неоспоримая польза данных насаждений намного превышает его недостатки», – подчеркнули там.

При этом в Зеленстрое напомнили, что тополя в городе массово сажали после Великой Отечественной войны, и так как средняя продолжительность жизни дерева этой породы в городских условиях не более 70 лет, то постепенно их заменяют на другие деревья и кусты. «Выполнена реконструкция тополевых насаждений на Малышева, Пушкина, Свердлова, Репина, ВИЗ-бульваре, Челюскинцев, Ленина. Взамен тополя бальзамического высаживались липа мелколистная, яблоня ягодная, ясень пенсильванский», – сообщили в Зеленстрое.

В учреждении рассказали, что примерно 17% всех деревьев в Екатеринбурге – это ясенелистные клены, которые быстро захватывают новые территории. Но предпринять с этим что-то не получится. «Мировой и отечественный опыт показал, что без научной базы и тщательно спланированной координации усилий клен ясенелистный традиционными способами, эффективными для большинства деревьев и кустарников (вырубкой, выпилкой), по существу, неистребим. При достаточном финансовом обеспечении вопрос замены клена ясенелистного на другие породы деревьев будет рассмотрен исходя из финансовой возможности муниципалитета», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»