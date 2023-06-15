Мощный аллерген, убийца растений и опасный сосед. Ученые о дереве, которое знает каждый (ФОТО)

Больше половины всех деревьев в некоторых районах Екатеринбурга – это ясенелистный (американский) клен. Его пыльца – сильный аллерген, его кроны не позволяют расти другим, более привычным видам, а стволы часто обламываются под собственной тяжестью и создают опасность для горожан и их имущества. «Новый День» спросил у ученых, как дерево-сорняк из Северной Америки попало на Урал и можно ли избавиться от него сейчас.

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экологии и природопользования УГЛТУ Артем Попов рассказал «Новому Дню», что этот клен появился в Екатеринбурге в конце XIX века. «Тогда его начали завозить из Москвы и Санкт-Петербурга садовники, ухаживавшие за парками усадеб обеспеченных горожан. Растение быстрорастущее, неприхотливое, хорошо переносило суровый уральский климат. В 60-70-е годы прошлого века его также активно использовали в озеленении, как и тополь бальзамический, поскольку клен ясенелистный прекрасно себя чувствовал в условиях города, помогал быстро озеленять дворы новых улиц и микрорайонов, неплохо переносил обрезку», – рассказал ученый.

В целом дерево казалось почти идеальным для городов. «Оно очень устойчиво к загрязненной городской среде и хорошо приживается на наших почвах, хорошо защищает от автомобильных и прочих загрязнений – для этого дерево и внедряли в городскую среду. А наши, уральские, виды деревьев очень плохо приспособлены к интенсивному антропогенному загрязнению, быстро погибают на городских улицах», – объяснил «Новому дню» доцент кафедры биологии, химии, экологии УрГПУ, кандидат биологических наук Алексей Данилов.

Но по прошествии ста с небольшим лет оказалось, что ясенелистного клена в городе слишком много. Так, студенты лестеха проводили в 2020 году исследование на Вторчермете – они буквально пересчитали все деревья, и выяснили, что половина из них – именно американские клены. «С этим видом мало что может соперничать в борьбе за необходимые растениям ресурсы – за счет реализации стратегии многоствольности клен ясенелистный заполняет собой большие объемы городских пространств, отнимая у соседей свет и влагу», – добавил Попов.

При этом за годы наблюдения за американскими кленами выяснилось, что он не только фактически убивает другие деревья и кустарники, но и несет непосредственную опасность для людей. «Пытаясь захватить как можно больше пространства, он очень часто растет под сильным наклоном, что создает в нижней части ствола дополнительное напряжение, от этого зимой при низких температурах образуются морозобойные трещины, в которые летом проникают споры дереворазрушающих грибов. Дерево начинает гнить изнутри, образуются дупла. Поэтому по прошествии трех-четырех десятилетий в городских условиях клен ясенелистный часто превращается в угрозу здоровью, жизни и имуществу граждан. Особенно это относится к деревьям, растущим возле магистралей, тротуаров, автомобильных парковок, на детских площадках», – объяснил Артем Попов.

Кроме того, пыльца американского клена – сильный аллерген и виновник появления поллинозов.

При этом избавиться от кленов раз и навсегда – сложно, поскольку выкорчевывать их тяжело, а простая вырубка не спасет – на пне появятся побеги, которые вскоре разрастутся. «Контролировать распространение клена можно обрезкой кроны до вылета семян, однако этот подход реализуем на приусадебных участках или в масштабах двора. В границах Екатеринбурга организовать такие работы невозможно. Остается только исключить клен ясенелистный из перечня древесных видов, рекомендованных для озеленения населенных пунктов, чтобы не помогать его распространению дополнительно», – заключил Попов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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