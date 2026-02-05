В России американский клен приравняли по вреду к борщевику

В России американский клен по вреду приравняли к печально знаменитому борщевику Сосновского, сообщили в Рослесхозе.

Изменения в законодательстве вступят в силу с 1 марта. Теперь с сорняком обязательно нужно бороться, иначе можно будет получить штраф. Для юрлиц они могут достигать 700 тысяч рублей.

Ясенелистный, или американский, клен – очень живучий древесный сорняк. Он неприхотлив, отличается высокой скоростью роста, быстро распространяется самосевом и дает большое количество корневой поросли.

Ясенелистный клен уж давно внедрился в аборигенный растительный покров России и стал вытеснять местные виды.

Разрастается эта культура большими плантациями всего за несколько лет, образуя многоярусные заросли, по экологическим и медицинским негативным последствиям клен ясенелистный входит в десятку самых опасных инвазивных видов растений России. Пыльца американского клена – сильный аллерген.

Москва, Елена Васильева

