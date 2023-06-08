Все больше кошек и собак страдает ожирением

Екатеринбургские ветеринарные клиники все чаще и чаще обращают внимание владельцев на то, что их питомцы страдают ожирением.

Как правило, в том, что у животного появляются проблемы с весом, виноваты хозяева и современные корма. Питомца либо просто перекармливают, не соблюдая дозировку еды, либо кормят не по системе, смешивая и сухие корма, и консервы, и еду с собственного стола. Причем, отмечают ветеринары, проблемы с едой часто бывают у животных, хозяева которых сами любят поесть и страдают избыточным весом. В случае, если не вернуть животному нормальную для него форму, оно может погибнуть. Самый частый итог проблем с весом – заболевания сердца, желудка, печени.

Чтобы излечить кошку или собаку от ожирения, ему назначают специальную диету – переводят на низкокалорийную пищу. Кроме того, хозяевам рекомендуется также заставлять своих питомцев больше двигаться. Особенно это касается кошек, которые большую часть времени спят.

Стоит отметить, что проблема лишнего веса у домашних питомцев уже много лет подряд очень актуальна для Европы и США. По статистическим замерам по меньшей мере 40 процентов всех животных, которых приносят в клинику для обследования, весят больше, чем положено. В США уже давно процветает целая фитнес-индустрия для домашних животных для них делают беговые дорожки, бассейны, открывают фитнес-центры раздельного и совместного посещения. Однако кардинально решить вопрос всегда помогает только четкая система питания.



https://newdaynews.ru/ekb/28863.html

Екатеринбург, Елена Васильева

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