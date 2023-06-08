Ночью в Екатеринбурге неизвестные сожгли 15 самокатов

Сегодня ночью в двух разных районах Екатеринбурга внезапно загорелись самокаты, припаркованные на улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, первый пожар начался в 01:37 на улице Шевченко. На площади 2 кв. м загорелись восемь электросамокатов. Пожар был потушен за три минуты.

Второе аналогичное сообщение поступило в 02:35 с улицы Карла Маркса. Там сгорели семь самокатов.

Горожане, обсуждающие инцидент в соцсетях, подозревают поджог. В пресс-службе УМВД сообщили, что полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, по состоянию на 30 мая в Екатеринбурге случилось 76 ДТП с участием самокатов, 50 человек получили травмы. При этом в сравнении с прошлым годом число кикшеринговых самокатов выросло примерно вдвое. Сейчас в городе работают три оператора, у которых в общей сложности около 10 тысяч единиц этого вида транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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