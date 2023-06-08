В цветниках Екатеринбурга весенние растения меняют на летние (ФОТО)

Сезон тюльпанов в Екатеринбурге закончился. На клумбах начинают высаживать летние цветы. Например, возле фонтана «Каменный цветок» сегодня появятся два вида бегоний.

Как писал «Новый День», тюльпаны в этом году начали цвести в середине мая. На прошлой неделе последние цветы осыпались, и сейчас «Зеленстрой» по всему городу занимается обновлением экспозиции. Кроме бегоний, на клумбах появляются шафран, петуния, тагетес, сальвия, бальзамин, цинерария и другие цветочные культуры, устойчивые к непростым условиям городской среды.

Всего в Екатеринбурге муниципальное учреждение в этом году обустроило более 5,5 гектара цветников.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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