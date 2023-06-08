Дело об убийстве матери пятерых детей скоро уйдет в суд

В Свердловской области завершилось следствие по резонансному делу об убийстве матери пятерых детей Любови Белюшиной. В ближайшее время перед судом предстанет ее бывший муж, которому уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, ранним утром 22 декабря 2022 года бывшие супруги поехали из Алапаевского района, где они проживали, в город Реж на автомобиле мужа. По дороге они поссорились и вышли из машины. «Ссора продолжилась, тогда мужчина нанёс женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Через некоторое время она поднялась и направилась пешком по автодороге в сторону города Режа. Обвиняемый догнал её и, действуя на почве личной неприязни, с целью убийства, задушил потерпевшую руками. В дальнейшем тело бывшей супруги он отвёз в безлюдное место и оставил там, присыпав снегом», – рассказал помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина заявил в полицию, что его бывшая супруга ушла в неизвестном направлении. Женщину начала искать полиция, а затем подключился СКР. В итоге было установлено, что к пропаже многодетной матери причастен ее бывший муж. После задержания он сознался в убийстве и показал, где спрятал тело.

В ходе следствия были допрошены около 30 свидетелей, проведены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетические и психолого-психиатрическая экспертизы. Согласно заключению последнего экспертного исследования, обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подозреваемый успешно прошел проверку на полиграфе, но обмануть полицию и следствие ему не удалось. «Со своей бывшей супругой фигурант жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу» – отметил полковник Горелых.

Напомним, 22 декабря мать пятерых детей Любовь Белюшина ушла из своего дома в селе Коптелово Алапаевского района и пропала. Об исчезновении в полицию сообщил ее бывший муж Александр Белюшин. 10 января 2023 года тело женщины нашли на Режевском тракте в лесу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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