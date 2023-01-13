Александру Белюшину предъявили обвинение в убийстве матери пятерых детей

Жителю села Коптелово Александру Белюшину предъявлено обвинение по статье «убийство». Мужчину подозревают в том, что он задушил бывшую жену, а ее тело бросил в ельник на Режевском тракте. У женщины осталось пятеро детей, четверо из которых – от Белюшина.

«Следственным отделом по городу Алапаевск СУ СКР по Свердловской области 37-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», – сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, 22 декабря мать пятерых детей ушла из своего дома в селе Коптелово Алапаевского района и пропала. Об исчезновении в полицию сообщил ее бывший муж Александр Белюшин. 10 декабря тело женщины нашли на Режевском тракте в лесу.

«На протяжении всего периода разбирательства и поисковых мероприятий сыщики уголовного розыска среди прочих версий отрабатывали на причастность к таинственному исчезновению женщины ее бывшего супруга, несмотря на то что он прошел полиграф и достаточно убедительно продемонстрировал современному устройству свою якобы невиновность в произошедшем ЧП, – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Тем не менее профессиональное чутье оперуполномоченных не подвело. Совместно с коллегами из регионального СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый и был изобличен в совершенном убийстве, как бы старательно он ни пытался запутать следы».

По предварительным данным, 22 декабря Любовь попросила бывшего мужа, с которым они продолжали жить в одном доме, увезти ее в Режевской район. Там женщина намеревалась найти себе съемную квартиру. Однако по дороге бывшие супруги поругались, вышли из машины, после чего Белюшин, предположительно, задушил Любовь.

«Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом. Что характерно, со своей бывшей супругой фигурант дела жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу. Впрочем, более подробные и точные причины случившегося все мы узнаем в ходе следствия и последующего судебного разбирательства», – отметил полковник Горелых.

При первоначальном допросе Белюшин признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам.

12 января Алапаевский суд отправил Александра Белюшина под арест на два месяца.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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