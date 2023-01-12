Подозреваемый в убийстве матери пятерых детей арестован на два месяца

В Алапаевском суде избрали меру пресечения Александру Б., подозреваемому в убийстве бывшей жены – матери пятерых детей Любови Коптеловой.

Его поместили под арест на два месяца, до 11 марта 2023 года. «В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось изобличить 37-летнего бывшего супруга пропавшей в совершении убийства. При допросе он признался в содеянном, а также указал место сокрытия тела убитой», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», Любовь Коптелова пропала еще 22 декабря, поисками занимались и полиция, и волонтеры. Тело женщины нашли на Режевском тракте. 11 января следователи сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался бывший муж убитой.

«В рамках возбужденного уголовного дела следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено, – сообщили накануне в СКР. – По уголовному делу проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, в ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, осуществлены осмотры предметов, имеющих значение для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления».

Бывший муж задушил Любовь, а тело спрятал в лесу на Режевском тракте. Знакомым и полиции он заявил, что его бывшая жена уехала в Реж к отцу, но там ее никто не видел. По данным портала, пятерых детей после задержания отца забрали органы опеки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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