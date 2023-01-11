В селе Коптелово по подозрению в убийстве матери пятерых детей задержали ее бывшего мужа

В селе Коптелово по подозрению в убийстве бывшей жены задержан 37-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Мать пятерых детей Любовь Коптелова пропала еще 22 декабря, поисками занимались и полиция, и волонтеры. Тело женщины нашли на Режевском тракте.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, сообщение об исчезновении женщины поступило 22 декабря. По данным местных СМИ, о пропаже Любови заявил ее бывший муж. У женщины – пятеро детей: один от первого брака и четверо от второго.

Поисковые мероприятия не дали никакого результата. Поскольку у пропавшей, по мнению полиции, не было причин для внезапного исчезновения, возбудили уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство».

«В рамках возбужденного уголовного дела следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый за кражи 37-летний местный житель. Тело потерпевшей с признаками насильственной смерти также было обнаружено, – сообщили в СКР. – В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о предъявлении ему соответствующего обвинения. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, в ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, осуществлены осмотры предметов, имеющих значение для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления».

Портал е1.ru со ссылкой на источники сообщает, что бывший муж задушил Любовь, а тело спрятал в лесу на Режевском тракте. Знакомым и полиции он заявил, что его бывшая жена уехала в Реж к отцу, но там ее никто не видел. По данным портала, пятерых детей после задержания отца забрали органы опеки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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