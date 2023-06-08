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Четверг, 8 июня 2023, 14:28 мск

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Глава Минобрнауки РФ посетит Екатеринбург

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков завтра, 9 июня, посетит Екатеринбург.

Как сообщает департамент информполитики, министр и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетят площадку строительства будущего кампуса Уральского федерального университета на Кольцовском тракте.

Отметим, в феврале этого года Валерий Фальков уже приезжал на Урал. Тогда он провел в Челябинске серию совещаний по вопросу строительства межуниверситетского кампуса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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