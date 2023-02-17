В Челябинск приехал министра науки и высшего образования РФ

В Челябинске пройдет серия совещаний по вопросу строительства межуниверситетского кампуса. В обсуждении примут участие министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Как уже сообщал «Новый День», строительство межвузовского кампуса – один из немногих сохранившихся пока проектов, уходящих корнями в подготовку к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. В его рамках планируется создание единого образовательного кластера, где будут размещены гостиницы и общежития для студентов (общей вместимостью порядка 3,5 тысяч человек). Они должны занять около половины площади всего участка. На оставшейся земле предполагается возвести учебные здания, коворкинги, лаборатории, конгресс-холл, технопарк, а также бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и амфитеатр.

Участники совещания посетили строительную площадку. Поставлена задача первые корпуса общежитий сдать к 1 марта 2024 года, все остальное – до конца 2025 года. В 2026 году в кампусе планируется начать занятия. Большую его часть поделят между собой Южно-Уральский и Челябинский университеты. Но обещают найти место и для других вузов региона.

Челябинск, Софья Артемьева

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