В Свердловской области подешевели капуста, лук и помидоры

В первую неделю июня в Свердловской области заметно снизились цены на овощи, сообщает Свердловскстат. Например, средняя цена за 1 кг свежих помидоров сейчас составляет 144,4 рубля, или 84,7% от уровня 29 мая. За килограмм лука просят 66,4 рубля (90,4% от прежней цены), за капусту – 61 рубль (92,6%), за огурцы – 116,6 рублей (96,4%), за картофель – 29,7 рублей (97,7%).

В то же время цены на свеклу выросли на 6% и составили 53,4 рубля, морковь стала дороже на 3% (54,2 рубля). На 2,5% дороже стали овощные консервы для детского питания (641 рубль за 1 кг). На 1,5 % повысилась стоимость мороженых кур – до 173 рублей за 1 кг, сахар поднялся в цене на 1% – до 67,2 рублей. Цены на некоторые продукты снизились на 0,5-3,5 %. Это, например, баранина, сосиски, сардельки, копченая колбаса, вареная колбаса, рыба мороженая, маргарин, куриные яйца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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