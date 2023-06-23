На Урале подорожал картофель и подешевели помидоры

За минувшую неделю в Свердловской области заметно поднялась цена на картофель. А вот помидоры и бананы, напротив, стали дешевле.

Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель за неделю поднялась на 9,15% и составила 36,58 рублей за 1 кг. Морковь подорожала почти на 2% и теперь стоит более 59 рублей. Немного дороже стали огурцы – 115 рублей за кило и яблоки – 124 рубля.

Некоторые виды овощей продолжают дешеветь. Например, помидоры упали в цене за неделю почти на 11% (до 123 рублей), капуста – на 9% (до 51,5 рубля). Примерно на 3% снизились цены на свеклу (50,58 рубля), лук (63 рубля) и бананы (107,7 рубля).

Из других продуктов питания заметнее всего подорожали куры мороженые (до 178 рублей за 1 кг), сахар-песок (69,5 рублей за 1 кг).

Цены на молочные продукты, хлеб и крупы практически не изменились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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