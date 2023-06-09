Екатеринбуржцам представили младших детей Фродо (ФОТО)

С сегодняшнего дня гости екатеринбургского зоопарка могут видеть младших детенышей барсуков Фродо и Мэри, которые родились в марте этого года. Барсучата уже окрепли, получили все необходимые прививки и полностью освоились в уличном вольере.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Фродо и Мэри стали родителями во второй раз. В прошлом году у них родился первенец, которого назвали Бильбо. Имена для всех малышей этой семьи дают в честь героев «Властелина колец». Эта традиция сложилась из-за необычного имени отца семейства, барсука Фродо. Подобные традиции очень любят в зоопарке, так, например, дикобразы носят имена деревьев, а лисы – цветочные.

Барсучат, которые родились в этом году, назвали Таури, Рохан и Золотинка. До двух месяцев барсучат видели только сотрудники и ветеринары. После прививок в два месяца для них открыли уличный вольер. Первое время Мэри сразу затаскивала детенышей обратно в домик, но со временем отпустила их осваивать пространство. Мальчишки много времени проводят вместе, играют друг с другом, а Золотинка держится обособленно и отличается большей самостоятельностью, чем братья. Мэри, Фродо и малыши живут вместе. Старший сын Бильбо переехал в собственный просторный вольер. В природе барсуки живут в норах, которые самостоятельно роют. Они очень чистоплотны и делают сложноустроенные системы ходов. На зиму впадают в спячку. Лисы и енотовидные собаки могут выгонять барсуков из их нор или занимать старые. Продолжительность жизни барсука 10-12, в неволе до 16 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»