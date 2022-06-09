Бильбо, сын Фродо, начал выходить из норы (ФОТО, ВИДЕО)

Детеныш пары барсуков, живущих в Екатеринбургском зоопарке, достаточно подрос, чтобы выходить из норы и показываться посетителям.

Бильбо вышел из норки

Как сообщили в зоопарке, два с половиной месяца назад у барсуков Мэри и Фродо родился первенец, которого назвали Бильбо. Сейчас он становится самостоятельным, всё чаще выходит из норы и совершает первые прогулки по вольеру. Бильбо отличается бодрым нравом и активно изучает новый дом, в который семья переехала в июне.

Просторная обновленная вольера расположена в комплексе вольер «Хищников северных и умеренных широт», по соседству с барсуками живет росомаха Шайтан.

Папа семейства, Фродо, поселился в зоопарке в 2017 году, а мама Мэри приехала в 2020-м. Бильбо – их первенец. Мэри оказалась очень заботливой матерью, она сама выкармливает малыша и тщательно заботится о нем. В два месяца молодой барсук начал пробовать взрослую пищу, которую Мэри приносит ему в нору. Фродо также заботится о сыне.

Барсуки – всеядные животные, в зоопарке они получают говядину, курицу, овощной салат, яйцо и творог. В дикой природе барсуки живут в норах, ведут преимущественно ночной образ жизни, а на зиму впадают в спячку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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