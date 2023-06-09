В Свердловской области обновилось 98% УИК. Кто будет отвечать за выборы-2023

В Свердловской области завершилось масштабное обновление участковых избирательных комиссий. К началу июня были сформированы составы 2394 УИК, что составляет почти 98% от общего количества участковых комиссий в регионе (2446). В том числе 544 обновленных участковых комиссии находятся в Екатеринбурге, где в сентябре пройдут выборы в городскую думу.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, в новые составы УИК были назначены 24 633 человека. Из них более 16 тысяч были направлены от 11 политических партий. Среди них: «Единая Россия», «Справедливая Россия – за правду», ЛДПР, «Новые Люди», КПРФ, российская экологическая партия «Зеленые», «Демократическая партия России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская Платформа», «Российская партия свободы и справедливости», «Яблоко». Еще 6177 членов УИК были направлены от собраний избирателей, 1243 – от общественных объединений и 569 – по предложению муниципальных дум.

В областном избиркоме привели несколько любопытных статистических данных. Например, гендерное соотношение в новых составах УИК сложилось таким образом: 83% женщин и 17% мужчин. Высшее образование имеют 15 908 членов УИК, из них юридическое – 1351, техническое –2445. Большая часть (81%) членов сформированных участковых комиссий уже имели опыт работы на выборах. Соответственно 19% членов УИК – новички в избирательной системе.

Самое большое количество молодых людей в УИК – в Екатеринбурге. Здесь в новых составах комиссий будут работать 1708 человек младше 35 лет (22,5% от общего количества членов УИК). Срок полномочий участковых комиссий – пять лет. Первые организационные заседания новых составов состоятся до 16 июня. В регионе продолжают работу 52 комиссии в старом составе, так как срок их полномочий еще не истек. В сентябре 2023 года в Свердловской области пройдет 11 избирательных кампаний. Самые заметные из них – выборы нового состава Екатеринбургской думы и довыборы депутата свердловского заксобрания по Ирбитскому округу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»