В шахте остаются бастующие горняки, им одновременно грозят увольнениями и обещают не сокращать никого

В шахте «Мариинского прииска» в поселке Малышева продолжают оставаться 76 человек, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «РТ-Капитал» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»). Там рассказали, что часть шахтеров вышли на смену, работа таким образом не остановлена. «Мы продолжаем переговоры, верим в благоразумие инициаторов забастовки и пока оставляем для них шанс вернуться к работе. Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам», – сказали там.

В «РТ-Капитал» в ответ на вопрос «Нового Дня», смогут ли горняки продолжить работу на предприятии после консервации шахты, сообщили, что «изменения в оргштатной структуре предприятия» будут, но они «не означают масштабных сокращений коллектива». «Никто из сотрудников не будет отправлен на улицу и не останется без источника дохода, конечно, при условии его личной заинтересованности в продолжении трудовой деятельности», – прокомментировали там. Неизвестно, придется ли проходить горнякам переквалификацию или дополнительное обучение, чтобы работать на добыче открытым способом после того, как планы предприятия будут исполнены. Сроки консервации шахты «Новому Дню» пока не назвали.

Добавим, сейчас в Малышева находится глава департамента по труду Дмитрий Антонов, министр промышленности Сергей Пересторонин, исполняющий обязанности прокурора Асбеста Егор Плеханов, представители» РТ-Кпаитал». Прокуратура проверила, в каких условиях находятся горняки, а представители власти договорились о создании рабочей группы, которая должна будет найти устраивающее всех решение.

Фото телеграм-канала «Не для протокола»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»