Забастовка шахтеров на «Мариинском прииске» – третья за последние годы

Шахтеры «Мариинского прииска» бастуют не первый раз за последние годы. Горняки отказывались подниматься на поверхность в 2020-м, когда им задерживали заработную плату за два месяца. Тогда «РГ-капитал», дочернее предприятие «Ростеха», взяло 300 млн займа у госкорпорации на погашение долгов по заработной плате. Похожая ситуация произошла в 2021-м, шахтеры отказались подниматься на поверхность из-за угрозы снижения заработной платы.

Важно, что средняя заработная плата горняков на «Мариинском прииске» составляет порядка 70 тысяч рублей. Другой работы с такой оплатой труда в Малышева нет. В соседнем Асбесте, в 15 километрах от поселка, куда предполагается трудоустроить шахтеров, есть вакансии – но там средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей, поэтому опасения шахтеров понятны. В случае консервации шахты, они, скорее всего, действительно не останутся без работы совсем, но потеряют в заработной плате существенно.

Сейчас обе стороны – и шахтеры, и «Ростех» напирают на то, что работа предприятия крайне важна для государства. «Основным потребителем легкого металла бериллий являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, он используется при производстве высокотехнологичной продукции, которая так нужна сегодня. В условиях высокого спроса на этот металл закрытие единственного источника получения руды для него выглядит откровенным саботажем»,– говорится в открытом письме шахтеров. В свою очередь, пресс-служба «Ростеха» заявляет, что «думает о сотрудниках и делает все, чтобы они не остались без работы». «Разговоры о масштабных сокращениях – это провокация, нужная тем, кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства», – подчеркивают в госкорпорации.

Отметим, Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение – это единственное в России и одно из трех крупнейших в мире месторождений изумрудов. В 2018 году там было создано акционерное общество «Мариинский прииск», вошедшее в структуру «Ростеха». В конце прошлого года госкорпорация заявила о планах по консервации шахты и начале добычи открытым способом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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