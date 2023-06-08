Ростех о забастовке шахтеров: «Перемены неизбежны, у несогласных есть время это принять или уволиться»

В Ростехе, которому принадлежит Мариинский прииск, где сегодня 80 шахтеров устроили забастовку из-за угрозы сокращений, прокомментировали происходящее. «На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом – выход на безубыточный уровень», – отметили там.

В пресс-службе госкорпорации сообщили «Новому Дню», что Ростех привлек на прииск «миллиардные инвестиции» и разработал «инвестпроект», чтобы «снизить издержки, перейти на современные технологии и дать экономике бериллий». «От экономической устойчивости предприятия зависят рабочие места и доходы людей. Мы думаем о наших сотрудниках и делаем все, чтобы они не остались без работы. Разговоры о масштабных сокращениях – это провокация, нужная тем, кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства», – подчеркнули там.

В госкорпорации отметили, что перемены неизбежны. «У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают. Любой саботаж на рабочих местах будет жестко пресекаться», – прокомментировали в Ростехе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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