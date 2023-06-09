Шахтеры в Малышева продолжают оставаться под землей

Почти 80 человек находятся в шахте в поселке Малышева. Ночью часть из них поднимались на поверхность, медики осмотрели людей, а бастующие вернулись под землю. Они, напомним, отказались покидать шахту из-за планов по ее консервации.

Люди волнуются, что они останутся без работы. Сейчас на место приехали представители «Ростеха», владеющие «Мариинским прииском», вместе с начальником областного департамента по труду Дмитрием Антоновым они спустились к бастующим. Переговоры продолжаются. Накануне пресс-служба госкорпорации сообщила, что перемены состоятся в любом случае, поскольку это предусматривает инвестпрограмма, вложения составили уже порядка 1,5 млрд рублей.

Шахтеров, объявивших забастовку, в госкорпорации назвали саботажниками и провокаторами, «кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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