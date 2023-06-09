Политтехнолог Илья Ананьев: «Бунтующие шахтеры – всегда опасно для государства»

Второй день продолжается забастовка шахтеров в поселке Малышева. Они опасаются сокращений из-за планов предприятия законсервировать шахту. Госкорпорация, владеющая месторождением, пытается успокоить людей через СМИ, делая заверения, что люди не останутся на улице, и одновременно грозит шахтерам, которые остаются под землей, увольнениями. О методах переговоров родом из прошлого века рассуждает политтехнолог Илья Ананьев. Редакция «Нового Дня» приводит его мнение без купюр.

«Бунтующие шахтеры – это всегда опасно для государства. Их гнев самый громкий и заводящий других. Регионы, имеющие у себя горнодобычу, знают это по 90-м. Челябинск, Екатеринбург, Кузбасс и много других шахт. Стук касок, палаточные городки возле «центров принятия решений», испуганная власть – всё это проходили давно шахтерские территории. Происходящие сегодня события в Свердловской области на «Мариинском прииске» опасны, наверное, не даже самой формой выражения протеста и забарикадированием работяг на глубине шахты. По минорной картинке теленовостей видно, что те 90-е еще здесь в XXI веке. Условия труда, «инновационность», жесткая авторитарная риторика переговоров, четко распределяющая роли «хозяина» и «наймита», которая точно не ведет к стабилизации ситуации. Все это было тогда, 20 лет назад. И почему-то осталось сейчас, при всех инвестициях в человеческий капитал, технологии и трендовые ESG-повестки.

Что еще важно заметить. Сейчас к «чумазым» и злым шахтерам для избежания «революций» спустятся все, кто может – «Ростех», администрация губернатора и правительство, глава поселка, прокурор, следователь, общественники, даже забыв снять костюмы и галстуки. Границы полномочий федеральной корпорации по необходимости сотрутся, чтобы сгладить конфликт. Но если открутить конфликт на пару-тройку недель назад, и область, и муниципалы четко понимали свой «рубеж» полномочий и что за пределы могущественного «Ростеха» зайти нельзя и аппаратных «силенок» для влияния на шахтерский кризис мало. Не потому, что нет веса, а потому, что границы расчерчены по правилам. Может быть сейчас все будет по-другому».

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