В правительстве ответили, что будет с единственной изумрудной шахтой России

В свердловском правительстве рассказали о предварительном решении рабочей группы, которая была собрана после забастовки шахтеров на Малышевском изумрудном руднике.

«В настоящее время решение о продолжении работы либо консервации шахты не принято. До принятия решения необходимо получить лицензию на новые объекты, провести комплекс геологоразведочных работ, оценить потребность в бериллиевом сырье и драгоценных камнях. По оценке «РТ-Капитал», на это потребуется 2,5-3 года. То есть срок принятия решения собственником – не ранее 2026 года», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики региона.

Там также отметили, что на Мариинском прииске собираются построить обогатительный комплекс. «Выбран исполнитель исследовательских работ и проектировщик флотационной фабрики», – пояснили в ДИПе.

Ранее сообщалось, что проектом флотационного комплекса займутся «Уралмеханобр» и ВНИИХТ.

Напомним, в начале июня порядка 100 шахтеров устроили забастовку, опасаясь, что лишатся работы из-за планов владельца шахты законсервировать ее. Тогда на предприятии подтвердили информацию, что действительно собираются провести консервацию. «На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом – выход на безубыточный уровень», – так описывали ситуацию в Ростехе.

Эксперты также высказывали опасения, что консервация шахты может негативно отразиться на добыче изумрудов в России, так как Малышевское месторождение является единственным в стране. В частности, геологов тревожит перспектива затопления шахты. В Ростехе не ответили на запрос «Нового Дня» о предполагаемом способе консервации.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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