За полгода с Урала в Казахстан вывезли 14 тонн драгоценных и полудрагоценных камней

На Урале растет экспорт драгоценных и полудрагоценных камней, преимущественно в страны Азии.

Как сообщает Уральское таможенное управление, только в Казахстан в первом полугодии вывезли 14 тонн самоцветов и сделанных их них украшений. Это в 7 раз больше, чем год назад.

В 3,5 раза за год выросли поставки уральских камней в Китай. Там особенно ценятся изумруды, александриты, демантоиды. Впервые в этом году уральские драгоценные и полудрагоценные камни стали отправлять в Индию и в Объединенные Арабские Эмираты.

Между тем, как уже сообщал «Новый День», будущее Малышевского изумрудного прииска сейчас находится в процессе обсуждения. «Решение о продолжении работы либо консервации шахты не принято. До принятия решения необходимо получить лицензию на новые объекты, провести комплекс геологоразведочных работ, оценить потребность в бериллиевом сырье и драгоценных камнях. По оценке «РТ-Капитал», на это потребуется 2,5-3 года. То есть срок принятия решения собственником – не ранее 2026 года», – сообщили «Новому Дню» в августе 2023 года в департаменте информационной политики региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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