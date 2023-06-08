На Урале 80 шахтеров забаррикадировались под землей

В Свердловской области в поселке Малышева шахтеры «Мариинского прииска» отказались подниматься на поверхность. 80 человек находятся под землей, поскольку опасаются закрытия предприятия, консервации шахты и роспуска сотрудников.

Владелец «Мариинского прииска» – Ростех. В прошлом году его представители заявляли, что запасы изумрудов и бериллия позволят вести добычу еще десятки лет. Госкорпорация опровергает слухи о закрытии шахты. Сейчас на место отправился руководитель департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов в качестве переговорщика, сообщает канал «Не для протокола».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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