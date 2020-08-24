Прокуратура: АО «Мариинский прииск» уже штрафовали за задержку зарплаты

Прокуратура уже применяла санкции к АО «Мариинский прииск» за задержку выплаты заработной платы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, 12 августа 2020 года юридическое лицо было оштрафовано за несвоевременную выплату заработной платы на 50 тысяч рублей.

Пол состоянию на 21 августа, по данным прокуратуры, на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 391 работником за июнь-июль 2020 года в сумме более 31,1 млн рублей. Сегодня она была погашена в полном объеме. Временному гендиректору АО «Мариинский прииск» Сергею Бабушкину объявлено прокурорское предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства в части оплаты труда.

В пресс-службе Мариинского прииска «Новому Дню» сообщили, что предприятие перечислило заработную плату в размере 31 млн рублей за период июнь-август 2020 года, а также еще 15 млн рублей налоговых и иных обязательных платежей. Соответствующую финансовую поддержку прииску оказал Ростех в лице своей дочерней компании «РТ-Капитал» (специализируется на работе с непрофильными и проблемными активами корпорации).

Напомним, ранее сотрудники прииска рассказали, что работодатель задолжал им зарплату за два месяца. Еще в выходные они планировали с понедельника начать забастовку. В воскресенье Ростех сделал заявление, что АО «Мариинский прииск» получит займ в размере 300 млн рублей на антикризисную программу, и в первую очередь будут погашены обязательства перед сотрудниками. Утром в понедельник деньги начали поступать на счета рабочих, и от забастовки они отказались.

Асбест, Евгения Вирачева

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