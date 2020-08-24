Шахтеры «Мариинского прииска» отказались от забастовки

Шахтеры Мариинского прииска отказались от проведения забастовки, так как им начали погашать задолженность по зарплате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, к сегодняшнему утру деньги уже были перечислены в банк, ожидается, что всем сотрудникам их переведут до конца дня. Перед началом смены работодатель еще раз переговорил об этом с коллективом, договоренность об отказе от забастовки подтверждена.

В пресс-службе также добавили, что сложившаяся ситуация уникальна для горнодобывающей промышленности. Продажа драгоценных камней в 2020 году упала из-за пандемии коронавируса на 80%, а экспорт и вовсе прекратился, так как границы были закрыты. Тем не менее, на прииске в поселке Малышева, в отличие от ряда других горнодобывающих предприятий, работа не останавливалась. «Мы надеемся, что рынок восстановится. По мнению экспертов, это займет примерно полтора года», – добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сотрудники прииска рассказали, что работодатель задолжал им около 40 млн рублей. В воскресенье Ростех сделал заявление, что АО «Мариинский прииск» получит займ в размере 300 млн рублей на антикризисную программу, и в первую очередь будут погашены обязательства перед сотрудниками.

Малышева, Евгения Вирачева

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