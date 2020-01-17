В Свердловской области найден изумруд массой полкило и стоимостью $55 тысяч (ФОТО)

На Мариинском прииске в поселке Малышева в Свердловской области найден полукилограммовый изумруд. Стоимость камня оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, специалисты признали минерал редким по качественным характеристикам: по цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй.

Добавим, что Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации.

Генеральный директор АО «Мариинский прииск» Госкорпорации Ростех Евгений Василевский сообщил, что в прошлом году было добыто несколько уникальных камней. «В том числе коллекционных – такие изумруды, как правило, не используются в ювелирном производстве и хранятся нетронутыми, – сказал он. – Крупнейший из них, массой 496,2 грамма, был добыт в канун 2020 года. Находкой заинтересовался Гохран, в ближайшее время изумруд может пополнить запасы Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации».

Всего за минувший год на прииске было найдено четыре камня высокого качества. Помимо изумруда весом 0,5 кг были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.

Малышева, служба информации

Малышева. Другие новости 17.01.20

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