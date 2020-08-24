СК: с сотрудниками Мариинского прииска полностью рассчитались

АО «Мариинский прииск», сотрудники которого грозили забастовкой, погасило долг по зарплате. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, общая сумма задолженности составила 27 млн рублей, деньги на счета людей поступили, задолженность погашена, в СК сообщают, что подтверждающие документы приобщены к материалам доследственной проверки.

Информацию о том, что зарплата перечислена, «Новому Дню» подтвердил также один из рабочих. «Все сотрудники деньги получили, и с фабрики, и которые на поверхности... Была встреча с представителями Ростеха. Никаких репрессий [в отношении тех, кто грозил забастовкой] нет, что будет дальше, сказать невозможно, но пока так. Все в порядке», – прокомментировал сотрудник прииска Алексей.

Напомним, в выходные стало известно, что сотрудники Мариинского прииска, единственного предприятия в России, добывающего изумруды, намерены начать забастовку из-за задержки зарплаты. Называлась сумма в 40 млн рублей. После того, как о ситуации рассказали в СМИ, стало известно, что ГК «Ростех» готова предоставить АО «Мариинский прииск» беспроцентный целевой займ в 300 млн руб. Долги по зарплате пообещали оперативно выплатить. К утру понедельника шахтеры от забастовки отказались. А в пресс-службе предприятия долги объяснили тем, что изумруды в пандемию не продавались.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.20

«Народная инициатива» собрала 10 тысяч подписей для возвращения выборов мэров. / Высокинский поручил подчиненным разобраться с потопами на улице Шефской. / За сутки от Covid-19 на Среднем Урале умерли шесть человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»