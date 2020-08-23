Изумрудный прииск готов бастовать из-за долгов по зарплате. «Ростех» обещает решить проблему

Шахтеры АО «Мариинский прииск», единственного предприятия в России, добывающего изумруды, намерены со следующей недели начать забастовку, если им не погасят задолженность по зарплате. Корпорация «Ростех» заявила, что с коллективом рассчитаются уже сегодня.

О критической ситуации на прииске стало известно из сюжета «Народного телевидения Асбеста». Представитель трудового коллектива Алексей обратился к областным властям и губернатору Евгению Куйвашеву и рассказал, что после смены гендиректора в начале этого года на предприятии начались проблемы. Людям уже два месяца не платят зарплату, общая сумма долга перед сотрудниками составляет 40 млн рублей. Последние переговоры с руководством прошли в пятницу, но его обещания шахтеров не удовлетворили.

Сегодня днем стало известно, что ГК «Ростех» готова предоставить АО «Мариинский прииск» беспроцентный целевой займ в размере 300 млн руб. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, выделенные средства пойдут на реализацию антикризисной программы по стабилизации деятельности предприятия. «Финансирование программы будет проходить поэтапно и направлено на упрочнение финансового положения прииска, исполнение наиболее критичных обязательств завода, возникших из-за резкого падения объема продаж, вызванного пандемией коронавируса. В приоритетном порядке будут погашены все социальные обязательства перед работниками завода. Вся задолженность по заработной плате будет погашена 23 августа 2020 года», – говорится в заявлении «Ростеха».

Как повлияет эта новость на планы шахтеров, пока неизвестно.

Малышева, Елена Владимирова

Малышева. Другие новости 23.08.20

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