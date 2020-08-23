Представители «Ростеха» летят на изумрудный прииск встречаться с готовящими забастовку шахтерами

В понедельник, 24 августа, на Мариинский прииск в поселке Малышева (город Асбест) прибудут представители корпорации Ростех, в которую входит предприятие.

Как рассказал «Новому Дню» рабочий прииска Алексей, после того, как проблема задолженности по зарплате была озвучена в СМИ, дело сдвинулось с мертвой точки. «Ночью прилетают представители Ростеха, рано утром они встречаются с народом. Директор говорит, что деньги получим завтра», – сообщил он. На вопрос о возможной забастовке он ответил, что это будет зависеть от того, выполнит ли работодатель свое обещание.

Напомним, перед сотрудниками АО «Мариинский прииск» накопились долги по зарплате в размере более 40 млн рублей. Долгое время рабочих кормили «завтраками», пока они, наконец, не пригрозили с 24 августа начать забастовку. Сегодня «Ростех» заявил о готовности предоставить АО «Мариинский прииск» беспроцентный целевой займ в размере 300 млн рублей на реализацию антикризисной программы. «В приоритетном порядке будут погашены все социальные обязательства перед работниками завода», – подчеркнули в госкорпорации. Там также сообщили, что финансовые проблемы предприятия были вызваны снижением продаж из-за коронавируса.

Москва, Малышева, Евгения Вирачева

Москва, Малышева. Другие новости 23.08.20

Изумрудный прииск готов бастовать из-за долгов по зарплате. «Ростех» обещает решить проблему. / За сутки в регионе не зарегистрировано ни одной смерти от Covid-19. / Ночью водитель переехал лежащего на дороге человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»