Шахтеры Мариинского прииска ждут переговоров с Ростехом

Собрание коллектива АО «Мариинский прииск» с участием представителей Ростеха начнется в 10 часов утра.

Как сообщили РИА «Новый День» источники на предприятии, к 8:00, как обычно, в шахту рабочие не спустились. Во сколько это произойдет, зависит от итогов переговоров.

Напомним, перед сотрудниками АО «Мариинский прииск» накопились долги по зарплате в размере более 40 млн рублей. Долгое время рабочим только обещали выдать деньги, пока они, наконец, не пригрозили с 24 августа начать забастовку. Вчера Ростех заявил о готовности предоставить АО «Мариинский прииск» беспроцентный целевой займ в размере 300 млн рублей на реализацию антикризисной программы. «В приоритетном порядке будут погашены все социальные обязательства перед работниками завода», – подчеркнули в госкорпорации. Сегодня ночью представители Ростеха должны были прибыть на место событий.

Малышева, Евгения Вирачева

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