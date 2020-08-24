Следователи выясняют, почему задержали зарплату на Мариинском прииске

Асбестовский следственный отдел СУ СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по сообщению о невыплате заработной платы на изумрудном прииске в поселке Малышева.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, следователи уточняют суммы задолженности по зарплате, опрашивают рабочих и руководство предприятия, изымают интересующие документы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце прошлой недели со слов рабочих АО «Мариинский прииск» стало известно, что им задолжали более 40 млн рублей, и они пригрозили руководству забастовкой. В воскресенье корпорация «Ростех», в структуру которой входит предприятие, обещала профинансировать выплату долгов. Сегодня утром источники «Нового Дня» в коллективе подтвердили, что некоторым их них деньги уже пришли.

Асбест, Евгения Вирачева

Асбест. Другие новости 24.08.20

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