Новый генконсул Великобритании в Екатеринбурге приступил к работе. Раньше он боролся с ИГИЛ*

Новый генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча приступил к работе, сообщает посольство Великобритании в России. До работы в МИДе Амир Котеча трудился «в частном секторе», а в министерство пришел в 2015 году.

«В качестве дипломата он работал в Лондоне и за рубежом, в том числе в Гонконге и Нью-Йорке. Он имеет степень в области философии, политики и экономики Оксфордского университета. Амир увлечен едой и британским наследием. Он увлеченный писатель и автор официальной кулинарной книги Ее Величества королевы Елизаветы II, посвященной платиновому юбилею», – говорится в официальном сообщении дипмисии. В биографии Амира Котечи сказано, что с 2021 по 2022 год он был главой группы по взаимодействию и программам, ячейки по борьбе с ИГИЛ*. До этого был вице-консулом в генконсульстве Великобритании в Гонконге, а также работал в департаменте по борьбе с терроризмом, был замруководителя группы по Ливии.

Фото с сайта консульства Великобритании

Напомним, в марте 2023 года прежний генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл сообщил в соцсетях о своем отъезде и попрощался с уральцами. Дьюэлл работал на Урале с декабря 2019 года.

*Запрещенная в России террористическая организация

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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