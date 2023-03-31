Генеральный консул Великобритании попрощался с уральцами

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл сообщил в соцсетях о своем отъезде и попрощался с уральцами.

«После 4 лет пребывания в качестве гостя в Екатеринбурге мне пора переходить на следующее место назначения. Я хочу поблагодарить жителей Урала за то, что мы с моей семьей чувствовали себя желанными гостями во время нашего пребывания здесь. Мы почувствовали себя как дома. Я был впечатлен многочисленными прочными связями между жителями этого региона и Великобританией. Мой преемник скоро прибудет», – написал Дьюэлл на своей странице в Инстаграме**.

Прощальный ролик снят на фоне памятника «Битлз» на набережной Исети. Как уже сообщал «Новый День», Ричард Дьюэлл приехал на Урал в феврале 2019 года. До назначения в Екатеринбург господин Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии, работал в Таллине, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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